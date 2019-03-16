Genç ve tecrübeli

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı'nın başına 1 Haziran tarihi itibarıyla geçecek olan ve EURO 2020'deki ilk iki maçımız için TFF tarafından görevlendirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadrosunu belirledi. Ay-Yıldızlı ekibimizin 22 Mart Cuma günü saat 20.45'te (TRT1) deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de (TRT1) Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna genç isimlerin yanı sıra tecrübeli futbolcular da çağrıldıMedipol Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Beşiktaşlı Burak YılmazAy-yıldıza en çok oyuncu gönderen takım 5 isimle Beşiktaş oldu. Başakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 2'şer, Galatasaray'dan ise 1 futbolcu Şenol Güneş tarafından davet edildi.MilliTakım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları için geniş kadroyu açıkladı.Her zaman vurguluyorum, mutlaka Milli Takım'da yeni bir yapılanma olmalı. Ama bunun yanında önemli bir yarışmaya giriliyorsa tecrübeli ve abilik yapacak oyunculara da ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Başakşehir'de gösterdiği form ve istikrarla Emre Belözoğlu tercihi doğrudur.Başakşehirli kaleci Mert Günok da milli daveti hak etmişti zaten. Ayrıca benim ligde en beğendiğim oyunculardan Efecan Karaca'yı almasını da çok doğru buldum.Şenol Güneşile Milli Takım'da yeni bir sayfa açıyoruz. İki önemli maçımız var. 6 puan almalıyız. Bu saatten sonra o çağrıldı, bu çağrılmadı tartışmaları gereksiz. Gayet iyi bir kadro tercihinde bulunulmuş. Burak Yılmaz formda, Emre Belözoğlu hem formda hem de takımdaki diğer oyunculara yardımcı olacak bir tecrübeye sahip. İlla oynaması gerekmiyor. Milli Takım'da yeni bir hava da oluşturulmalı. Açıkçası hocayı eleştirecek hiçbir nokta yok. Galatasaray'ın kadrosu yabancı ağırlıklı. Türk oyuncu yok denecek kadar az. Oradan da Emre Taşdemir'i tercih etmiş hoca. Sosyal medyaya bakıldığı zaman tuhaf birçok yorum görebilirsiniz. Ben ciddiye almıyorum, hoca da almıyordur herhalde. Pazartesi günü çok değerli bir basın toplantısı var. Bütün spor medyası orada olacak. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yeni başarılar için de birlik ve beraberlik gerek. Farklı görüşlere saygı duyacağız ama bel altı yorumlara asla. Bu yeni yolculuğunda Şenol hocaya başarılar dilerim. Ülkemizin Milli Takımı'na sahip çıkalım ve destekleyelim. İnşallah bu oyuncular bizi mutlu eder.Euro 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu yarın saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 21 Mart'ta Arnavutluk'un İşkodra şehrine gidecek olan Ay-Yıldızlılar, 22 Mart'taki maçın ardından Eskişehir'e geçecek ve 25 Mart'ta Moldova ile karşılaşacak.Yıldırım Demirören'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na vekalet eden Hüsnü Güreli'nin 1 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı TFF lisanslama kriterleri için son düzlüğe girildi.Taslak pazartesi günü incelenmesi için UEFA'ya gönderilecek. Gelecek sonuca göre önümüzdeki sezondan itibaren yeni TFF lisans kriterleri için önemli bir adım atılmış olacak.