Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarına katılmasında pürüz yaşamaması için bu ay sonuna kadar futbolculara 13 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarına katılmasında pürüz yaşamaması için bu ay sonuna kadar futbolculara 13 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. UEFA denetiminden geçecek olan kulübün futbolculara ödeme yaparak, 'Alacağım yoktur' yazısını alması lazım. Planlamasını üst üste üçüncü şampiyonluk üzerine kuran ancak ligi dördüncü bitirince planları alt üst olan Beşiktaş yönetimi, bu sezonu büyük bir mali sıkıntı içinde geçiriyor. Bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyon liralık borç siyah beyazlıları büyük bir açmaza sokmuş durumda. Diğer yandan bu ödemeler içinde en kritiği, futbolculara olan. Yönetim 31 Mart'a kadar kadrosunda yer alan futbolculara toplam 13 milyon Euro ödemek zorunda. Yönetimin, futbolculardan 'Alacağım yoktur' kâğıdını alması lazım. Aksi halde UEFA ile başı derde girecek. Bunun da anlamı Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmak.