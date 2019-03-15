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  • Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

'ın, Avrupa kupalarına katılmasında pürüz yaşamaması için bu ay sonuna kadar futbolculara 13 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:31
Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

'ın, Avrupa kupalarına katılmasında pürüz yaşamaması için bu ay sonuna kadar futbolculara 13 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

UEFA denetiminden geçecek olan kulübün futbolculara ödeme yaparak, "Alacağım yoktur" yazısını alması lazım.

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Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Planlamasını üst üste üçüncü şampiyonluk üzerine kuran ancak ligi dördüncü bitirince planları alt üst olan yönetimi, bu sezonu büyük bir mali sıkıntı içinde geçiriyor.

Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyon liralık borç siyah beyazlıları büyük bir açmaza sokmuş durumda.

Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Diğer yandan bu ödemeler içinde en kritiği, futbolculara olan. Yönetim 31 Mart'a kadar kadrosunda yer alan futbolculara toplam 13 milyon Euro ödemek zorunda.

Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Yönetimin, futbolculardan "Alacağım yoktur" kâğıdını alması lazım. Aksi halde UEFA ile başı derde girecek.

Beşiktaş, Avrupa'dan men edilebilir! Tehlike kapıda...

Bunun da anlamı Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmak.

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