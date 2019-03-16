BUGÜN NELER OLDU

Bir zamanlar A Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Galatasaray, 2002'deki dünya üçüncülüğünde 5 futbolcu ve Euro-2008'deki yarı final başarısında 8 futbolcu ile en fazla pay sahibi olan kulüptü. Kadrosundaki yerli kalitesi gittikçe azalan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bazı maçlara 11 yabancıyla çıktı. Bu durum birçok kez tartışma konusu olurken,Güneş, sarı-kırmızılı ekipten sadece Emre Taşdemir'e kadrosunda yer verdi. Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'yı ise tercih etmedi.Yabancı sınırlamasının tartışıldığı günlerde, aday kadroya Galatasaray'dan sadece bir oyuncunun dahil edilmesi, "Nereden nereye!" dedirtti.Ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet takviyesi yapan G.Saray'ın kontenjanı doldu. Sarıkırmızılı kulüp sezon sonunda yerli transferine ağırlık verecek. Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç listede yer alıyor. Deniz'i Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı. Yine Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre de yazın boşa çıkacak. Bonservisi elinde olacak Töre, bedavaya gelebilir. Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi arayışlarını sürdürüyor.