Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı kadroya davet edilmeleri dikkati çekti. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir) Muhammed Şengezer (Bursaspor) Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Sinan Bolat (Royal Antwerp)