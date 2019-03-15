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  • Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. ve , uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 14:45
Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı kadroya davet edilmeleri dikkati çekti.

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Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Muhammed Şengezer (Bursaspor)

Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Son dakika! İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

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