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Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçta Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 17.3.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 14:01
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçını Özgür Yankaya yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Sincere Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Michael Pereira, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Erkan Ka, Ahmed Ildız, Danijel Aleksic, Barış Alıcı, Buğra Çağıran, Issiar Dia

ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Sedat Ağçay, Hadi Sacko, Hector Canteros, Tyler Boyd, Dever Orgill
Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel,Mehmet Sak, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Thibault Moulin, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Zaur Sadaev

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Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Canlı)
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