Böyle devam et!

Fenerbahçe'de sezon sonu çalışmaları harıl harıl devam ederken kiralık olarak Leganes'e gönderilen Diego Reyes'ten güzel haberler geliyor... Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen 27 yaşındaki stoper, kiralık olarak gittiği La Liga ekibinde kendini bulmaya başladı. Meksikalı oyuncu son 3 lig maçında 11'de sahaya çıktı.
Futbolcunun düzenli forma şansı bulması, Fenerbahçe yönetiminde yüzleri güldürüyor. Reyes'in istikrarlı oynamasının, yaz döneminde futbolcuyu elden çıkarmada etkili olacağı düşüncesi hakim. Reyes'in, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.