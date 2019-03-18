Böyle devam et!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de sezon sonu çalışmaları harıl harıl devam ederken kiralık olarak Leganes'e gönderilen Diego Reyes'ten güzel haberler geliyor... Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyenFutbolcunun düzenli forma şansı bulması, Fenerbahçe yönetiminde yüzleri güldürüyor. Reyes'in istikrarlı oynamasının, yaz döneminde futbolcuyu elden çıkarmada etkili olacağı düşüncesi hakim. Reyes'in, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.