Böyle devam et!

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Reyes’in ’teki performansı yönetimin yüzünü güldürüyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
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Fenerbahçe'de sezon sonu çalışmaları harıl harıl devam ederken kiralık olarak Leganes'e gönderilen Diego Reyes'ten güzel haberler geliyor... Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen 27 yaşındaki stoper, kiralık olarak gittiği La Liga ekibinde kendini bulmaya başladı. Meksikalı oyuncu son 3 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Futbolcunun düzenli forma şansı bulması, Fenerbahçe yönetiminde yüzleri güldürüyor. Reyes'in istikrarlı oynamasının, yaz döneminde futbolcuyu elden çıkarmada etkili olacağı düşüncesi hakim. Reyes'in, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
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