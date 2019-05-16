Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle! Penaltı ve tartışmalı pozisyonlar... (Galatasaray Akhisar özet)

Akhisarspor maç özeti izle! Penaltı ve tartışmalı pozisyonlar... (Galatasaray Akhisar özet)

Sporseverler dün akşam oynanan Akhisarspor maç özeti konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Sabah saatlerinden itibaren arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında Galatasaray Akhisarspor özeti izle var. Dün Galatasaray, Sivas'ta oynanan 57. 'nda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 18. kez Türkiye Kupasının sahibi oldu. Hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Galatasaray Akhisar maç özeti izle!

Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 09:49
Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle! Penaltı ve tartışmalı pozisyonlar... (Galatasaray Akhisar özet)

Kritik karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. ile Akhisarspor arasında oynanan finali bu sezon Sivas'ta oynandı. Sivas'ın ev sahipliğindeki kupayı Ege ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Sinan Gümüş, sezonun flaş ismi Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'den geldi. Akhisarspor'un golünü ise Elvis Manu kaydetti. Akhisarspor'un Portekizli savunma oyuncusu Miguel Lopes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE (TIKLA)

Bu sezon Süper Lig'den düşen Akhisarspor maça istekli başladı. Galatasaray'a karşı Elvis Manu ile tehlike yaratan Akhisarspor da Galatasaray da ilk yarı gol bulamadı. İkinci yarının başından itibaren ataklarını sıklaştıran Akhisarspor, 57. dakikada Elvis Manu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle! Penaltı ve tartışmalı pozisyonlar... (Galatasaray Akhisar özet)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN