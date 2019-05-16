Galatasaray Akhisarspor maç özeti izle! Penaltı ve tartışmalı pozisyonlar... (Galatasaray Akhisar özet)

Kritik karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali bu sezon Sivas'ta oynandı. Sivas'ın ev sahipliğindeki kupayı Ege ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Sinan Gümüş, sezonun flaş ismi Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'den geldi. Akhisarspor'un golünü ise Elvis Manu kaydetti. Akhisarspor'un Portekizli savunma oyuncusu Miguel Lopes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon Süper Lig'den düşen Akhisarspor maça istekli başladı. Galatasaray'a karşı Elvis Manu ile tehlike yaratan Akhisarspor da Galatasaray da ilk yarı gol bulamadı. İkinci yarının başından itibaren ataklarını sıklaştıran Akhisarspor, 57. dakikada Elvis Manu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.