Beşiktaş, Kenan Karaman'ı transfer listesine aldı

Takımıın yaş ortalamasını düşürme ve maliyetleri azaltma planları kapsamında Almanya'da Bundesliga'dan alt liglere kadar kadar gurbetçi oyuncuları araştıran Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'un orta sahası Kenan Karaman'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcuyu öneren isim ise siyah-beyazlıların en güçlü hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu... Rumen teknik adamın, Türkiye Milli Takımı'na kazandırdığı Kenan Karaman için Başkan Fikret Orman ve ekibine, "Kaliteli ve geleceği olan bir futbolcu. Takıma büyük fayda sağlar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

GÖRKEM CAN'A DA YAKIN TAKİP

GENÇ oyuncuları henüz piyasaları artmadan kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün U19 takımının kaptanı Görkem Can'la ilgileniyor. Türkiye U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Görkem'in uzun süredir Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu hücumda da son derece etkili. Görkem Can, bu sezon 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asiste imza atarak oldukça başarılı bir performans sergiledi.

ADRİANO'NUN YERİNE TİAGO PİNTO

Beşiktaş, önceki gün Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli sol beki transfer etmek istiyor. Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın alternatifini belirledi. Önceki gün alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Tiago Pinto için siyah-beyazlıların devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. Sergilediği futbolla sol bek için iyi bir alternatif olacağı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuyla Ankaragücü ile durumunun netleşmesinin ardından temasa geçileceği belirtildi. Ekonomik açıdan daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük olan Pinto'nun transferine sıcak bakıyor.

LENS GÖZDEN ÇIKARILDI

JEREMAIN Lens, iki sezonluk performansıyla sınıfta kaldı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulsa da kendisinden beklenen istikrarı yakalayamadı. Yönetimin, performansını beğenmediği Lens'i sezon sonu gönderme planı yaptığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kalan 3 yıllık maliyeti 7.5 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, Hollandalı yıldızı Sunderland'den aldığı bonservis bedeli olan 4 milyon Euro'ya satmayı ve yerine yeni bir isim transfer etmeyi planlıyor.