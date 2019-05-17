Çaykur Rizespor’un talebine ret Hasan Kartal’a 11 gün ceza

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta verilen ilk penaltıda kural ihlali olduğu gerekçesiylePFDK kararları da açıklandı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Silahım olsa hakemi vururdum" diyenile toplam 13 bin TL para cezası aldı.para cezasına çarptırıldı. Karşılaşmada Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına neden olan veedilirken sezonu kapatmış oldu.