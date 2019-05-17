Çaykur Rizespor’un talebine ret Hasan Kartal’a 11 gün ceza

Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta verilen ilk penaltıda kural ihlali olduğu gerekçesiyle TFF'den 'Yeniden oynama' talebinde bulunan Çaykur Rizespor'a ret cevabı geldi.
PFDK kararları da açıklandı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Silahım olsa hakemi vururdum" diyen Rize Başkanı Hasan Kartal 11 gün hak mahrumiyeti
ile toplam 13 bin TL para cezası aldı. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 20 bin TL
para cezasına çarptırıldı. Karşılaşmada Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına neden olan ve kırmızı kart gören Samudio 2 maçtan men
edilirken sezonu kapatmış oldu.