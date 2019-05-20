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500 milyon TL kayıp

Devler Ligi'nden 2 yıl uzak kalmanın 'a maliyeti çok yüksek. Siyah-beyazlı kulübü, önümüzdeki sezon ekonomik açıdan oldukça zor günler bekliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019
500 milyon TL kayıp

Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı. 2018-2019'da Kupa 1'e katılamayan Beşiktaş'ın kaybı 250 milyon TL civarındaydı. Reklam açısından ve oyuncu parlatıp satma noktasında büyük öneme sahip Devler Ligi'nden uzak kalmanın iki yıllık maliyeti ise yaklaşık 500 milyon TL oldu.

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Beşiktaş sezon sonu yolların ayrılması düşünülen isimlerde artık netleşti. Kartal'da sözleşmesi bitecek olan Adriano, Tolga Zengin, Gökhan Töre ile Mustafa Pektemek Beşiktaş'tan ayrılacak. Siyahbeyazlılarda bonservis kazancıyla gönderilmesi düşünülen isimler ise Quaresma, Lens, Medel, Larin ve Roco. Yönetim önce takımdan ayrılacakların durumunu görüp ardından yerine oyuncu transfer etmeye yönelecek.

Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme teklifini uzun süre cevapsız bıraktıktan sonra kabul etmeyen Adriano, Brezilya kulüpleriyle temas halinde.

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