Süper Lig'den Bosna Hersekli dört isme milli davet

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Finlandiya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Deni Milosevic, Edin Visca ve Riad Bajic de davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 8 Haziran'da Finlandiya ve 11 Haziran'da İtalya ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaların 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Son haftalardaki performansı ile Medipol Başakşehir'den Riad Bajic'in yeniden çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vladan Kovacevic (Saraybosna)

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Samir Memisevic (Groningen), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Sparta Prag), Darko Todorovic (Red Bull Salzburg)

Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Gojko Cimirot (Standard Liege), Rade Krunic (Empoli), Stjepan Loncar (Rijeka), Mario Vrancic (Norwich City), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Haris Duljevic (Dynamo Dresden)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Goran Zakaric (Partizan), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Smail Prevljak (Red Bull Salzburg).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele eden Bosna Hersek, ilk iki maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.