Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu

'un gururu

'in son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak 'un altyapısından yetişen oyuncusu , bordo-mavili takım forması altında 100. karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinde 99 lig maçında 22 kez rakip fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı. Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki genç oyuncusu, üç büyük takıma karşı da gol atma başarısı gösterdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:20
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu

Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor maçıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Genç futbolcu, Trabzonspor'da forma giydiği 4 sezonda kupa ve ligde olmak üzere 99 karşılaşmada 7 bin 408 dakika görev aldı.

Yusuf, ligde 86 karşılaşmada 20 gol kaydederken kupada da 13 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak toplam 22 golle takımına önemli skor katkısı da sağladı.

Forma giydiği 4 sezonu

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda A takıma yükselerek forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta görev alarak 2 gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda ligde 18 maçta 4, kupada 4 müsabakada 2 olmak üzere 22 maçta 6 gol atan genç futbolcu, 2017-2018 sezonunda 2'si kupa olmak üzere 35 maçta 10 gol ile en iyi dönemini yaşadı.

Başarılı futbolcu, bu sezon ise ligde 29 maç, kupada da 4 maç olmak üzere 33 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.

Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinde 22 gol atarken, 21 gole de katkıda bulundu.

Bu sezon attığı goller

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe, 31. haftadaki 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor ve geçen hafta 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinde birer gol atarak, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdırdı.

Büyük takımları boş geçmedi

Bordo-mavili futbolcu, genç yaşına karşın üç büyük rakipleri karşısında da gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol atan Yusuf Yazıcı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da Galatasaray karşısında iki maçta birer gol buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN