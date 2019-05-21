Fenerbahçe lig biterken seriye bağladı

YÜZÜMÜZÜ YARINA ÇEVİRDİK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum galibiyeti sonrası şunları söyledi: "Sezonun içinde yaşadığımız zorlu günlerden, kendimizi rahat hissetmek için çıktığımız bir maçtı.
Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmek zorunda ve çevirdi. Zirve yarışında olacak ve şampiyonluğu yaşayacak bir takım kurmak ve bu zorlu günleri tekrar yaşatmamak en büyük arzumuz.
Genetiğimizde bu durumda olmak, hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Hedeflerimiz çok daha büyük ve farklı."
HARUN CEZALI VOLKAN KALEYE
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin dün yaptığı kurtarışlarla Erzurum'un tüm çabalarını boşa çıkardı. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci, son hafta Antalya'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor maçında rakip kondisyonerle tartışan ve 3 maç ceza alan Volkan ise eldivenleri Harun'dan devralacak.
Bu arada Erzurum taraftarı Fenerbahçe öncesi Bursa forması giyen Harun'a "Bursalı Harun" tezahüratlarıyla büyük tepki gösterdi.
BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ!?
Erzurumsporlu Lokman Gör karşılaşma sonrası isyan etti: "Bizi bu ligde istemediler. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onları buradan boynu bükük bir şekilde gönderdiğimiz için çok üzgünüz. Penaltı inanılır gibi değil. Bize karşı yapılan hatalar 1 değil, 2 değil, 5 değil.
Bizden ne istiyorsunuz ne!"
ZEVK ALIYORUM
Tek golü atan Moses maç sonu geleceği ile ilgili konuştu: "Gelirken 18 aylık imza attım. Oynamak için buradayım. Hocam benden memnun ve oynatıyor. Ben de burada olmaktan zevk alıyorum. Kazandığımız için mutluyum."
0
Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir deplasman maçını gol yemeden tamamladı.