Fenerbahçe lig biterken seriye bağladı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum galibiyeti sonrası şunları söyledi:Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmek zorunda ve çevirdi.Genetiğimizde bu durumda olmak, hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Hedeflerimiz çok daha büyük ve farklı."Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin dün yaptığı kurtarışlarla Erzurum'un tüm çabalarını boşa çıkardı. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci, son hafta Antalya'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor maçında rakip kondisyonerle tartışan veBu arada Erzurum taraftarı Fenerbahçe öncesi Bursa forması giyen Harun'a "Bursalı Harun" tezahüratlarıyla büyük tepki gösterdi.Erzurumsporlu Lokman Gör karşılaşma sonrası isyan etti: "Bizi bu ligde istemediler. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onları buradan boynu bükük bir şekilde gönderdiğimiz için çok üzgünüz.Bizden ne istiyorsunuz ne!"Tek golü atan Moses maç sonu geleceği ile ilgili konuştu: "Gelirken 18 aylık imza attım. Oynamak için buradayım. Hocam benden memnun ve oynatıyor. Ben de burada olmaktan zevk alıyorum. Kazandığımız için mutluyum."Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir deplasman maçını gol yemeden tamamladı.