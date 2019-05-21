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transferini sürpriz bir şekilde açıklayabilir!

adım adım 'a geliyor... Sarı kırmızılı takımın transferde anlaşmaya vardığı 'in duyurusu ilginç bir şekilde yapılabilir. İki tarafın da sosyal medyada etkin olması, Youtube'un da yükselen trend olması; Galatasaray'ın Babel transfeirni açıklarken bu mecrayı kullanması beklentisini artırıyor.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:08
Galatasaray Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklayabilir!

Galatasaray'ın transfer anlaşmasına vardığı Ryan Babel için artık geri sayım başladı... 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklamayı planlıyor.

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Galatasaray Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklayabilir!
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