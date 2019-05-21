Galatasaray Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklayabilir!

Babel adım adım Galatasaray'a geliyor... Sarı kırmızılı takımın transferde anlaşmaya vardığı Ryan Babel'in duyurusu ilginç bir şekilde yapılabilir. İki tarafın da sosyal medyada etkin olması, Youtube'un da yükselen trend olması; Galatasaray'ın Babel transfeirni açıklarken bu mecrayı kullanması beklentisini artırıyor.
Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:06Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:08
Galatasaray'ın transfer anlaşmasına vardığı Ryan Babel için artık geri sayım başladı... 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklamayı planlıyor.