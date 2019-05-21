Kriz, hüsran, rekor ceza hepsi bir arada

Geçen sezon attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis belki de bu sezon Galatasaray'ı şampiyonluktan edecekti! 6 milyon Euro kazandığı sezonun ardından ücretine zam isteyen Gomis, olumsuz yanıt alınca yönetimle köprüleri attı, İsviçre'deki hazırlık kampında yüzünden düşen bin parçaydı. Saha dışındaki bu huzursuzluğun saha içine yansıması kaçınılmazdı ve Gomis'in kaçırdığı penaltıyla Galatasaray sezonun ilk kupasını küme düşecek Akhisar'a kaptırdı. Gomis-Galatasaray ilişkisi artık dikiş tutmazdı ve Fransız golcü 2. haftadaki Göztepe maçından sonra Suudi Arabistan'a satıldı. Fransız Modeste'de zaman harcayan, Danimarkalı Cornelius'u kiralamak için bütçesi olmayan Galatasaray'a ezeli rakibi Beşiktaş da Vagner Love'ı bedavaya vermedi. Yönetim sözde Gomis yerine iki forvet alacaktı ama transfer dönemi kapandığında Fatih Terim'in elinde sadece Eren Derdiyok vardı. Eren de takım arkadaşı Serdar Aziz gibi sezon içinde bitmeyen sakatlıklarıyla teknik heyeti bıkıp usandıracak ve devre arasında kadro dışı kalacaktı...







TERİM'İN ESERİ OZAN KABAK

Kötü geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray adına tek olumlu gelişme Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı Ozan Kabak'tı. 5. haftadaki Kasımpaşa maçında sürpriz şekilde Ozan'ı ilk 11'e koyan Terim, 18 yaşındaki oyuncusuna verdiği formayı 3 penaltı yaptırmasına rağmen geri almadı. 2000 doğumlu Ozan, oynadığı her maç futboluyla büyüdü ve 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olmasına rağmen Galatasaray'a 11 milyon Euro kazandırarak Stuttgart'a gitti. Hareketli bir ara transfer dönemi yaşayan sarı-kırmızılılar, Gomis'ten sonra Rodrigues'i de Suudi Arabistan'a sattı. Bu transfer operasyonunu yürüten menajer William D'Avila hem Galatasaray'a 9 milyon Euro bonservis getirdi hem de kiralık oyuncusu Onyekuru'nun asıl yeri sol açığa geçmesini sağladı. Rodrigues ayrılınca ilk 11'in bankosu olan Onyekuru sezona damgasını vuracak, şampiyonluk golünü Başakşehir'e atacaktı... Ozan Kabak, Serdar Aziz ve Maicon'un ara transfer döneminde ayrıldığı Galatasaray sil baştan bir savunma kurdu. Luyindama-Marcao ikilisi ile ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım olan sarı-kırmızılılar, transferin son günü forvetine de iki takviye birden yaptı: Diagne&Mitroglou.



AKBABA'NIN AYAĞI KIRILDI NAGATOMO ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk torbadan Lokomotiv Moskova ile aynı gruba düşecek kadar şanslı bir kura çeken Galatasaray forvetsizliğin bedelini ödedi. Porto ve Schalke deplasmanlarında kaçan goller yüzünden Devler Arenası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılıların peşini şansızlıklar bırakmadı. Fenerbahçe'nin elinden kapılan flaş transfer Emre Akbaba'nın Erzurum maçında ayağı kırıldı ve devreyi kapadı. Bursa maçında daha 45 dakika olmadan zorunlu üç oyuncu değişikliği yapılacak kadar sakatlık kabusu yaşandı. Ciğeri sönen Japon sol bek Nagatomo ölümden döndü. Sıkıntılı geçen sezonun ilk yarısına en ağır darbeyi Fenerbahçe derbisi vurdu. Sarı-kırmızılılar 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı gibi 90 dakika sonunda sinirlerine de hakim olamadı. Derbi faturası 2-2'den çok daha ağırdı: Hocası Fatih Terim 10 maç, oyuncuları (Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3) 14 maç ceza almış Galatasaray, lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşüyordu. 13. haftadaki Konyaspor maçında Serdar Aziz rakibi Skubic'e değil topa dokunsa da penaltıyı çalan Hüseyin Göçek VAR'a gitmedi, tepkisini gösteren Başkan Mustafa Cengiz ise 150 gün ceza aldı.



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