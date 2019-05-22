Galatasaray'ın gözdesi Douglas için transfer açıklaması!

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Sivasspor Mecnun Otyakmaz, "Lige bu sezon artıları ve eksileriyle VAR damga vurdu. En azından ofsayt durumunu halletmiş durumdayız. Hakemlerden ziyade futbolun konuşulmasını tercih ederdik. Futbolumuzun az da olsa üstüne koyarak ilerlediğini de söyleyebiliriz. Sivasspor özelinde de Tamer hoca ile başlamış olduğumuz macerada iyi futbol oynamamıza rağmen puanlar alamamıştık. Sonrasında Hakan Keleş değişikliğiyle ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmiş olsak da ligin ikinci yarısında fikstürün azizliğiyle az puan toplayarak son haftalara korkulu rüya görerek girdik. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında aldığımız beraberlikle de rahat iki maç geçiriyoruz. Maalesef Ankaragücü'ne yenildik, önümüzdeki haftada şampiyon olan Galatasaray ile prestij karşılaşması var. Galatasaray'ı da şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Şampiyon takımı yenerek taraftarımıza mutlu bir sezon sonu armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.