Emre Belözoğlu Fener’e dönüyor

E
mre Belözoğlu'nun 4 yıllık Medipol Başakşehir serüveni, 34. hafta maçlarının ardından sona erecek. Turunculacivertli kulüple sözleşmesi dolan yıldız futbolcu, 'taraftarı olduğu'
Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında.. 38 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertli yönetimle anlaşmaya vardığı ve ligin bitmesinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
GÜMÜŞDAĞ DOĞRULADI
Gelişmeyi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da doğruladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümüşdağ, "Emre'nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakma isteği var"
ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezonun ardından profesyonel futbol kariyerini noktalayıp sarı-lacivertlilerin teknik kadrosunda yer alacağı öğrenildi.