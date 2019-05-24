Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)

Başakşehir - (CANLI)

'in 34. haftasında ile Aytemiz , İstanbul'da karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 17:43
Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Saat 18:00'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS'tan canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR 0-0 ALANYASPOR

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN