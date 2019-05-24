Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Saat 18:00'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS'tan canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR 0-0 ALANYASPOR
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse