CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

Sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmek isteyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 21.00'de başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcıları Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş sahadan galip ayrılması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

32. kez karşı karşıya gelecekler

İki takım, lig tarihinde 32. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti. Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Şenol Güneş veda ediyor

Kasımpaşa karşılaşması teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.