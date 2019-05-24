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, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ile yollarını ayırdğını açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 19:36
Olcay Şahan'dan Trabzonspor'a veda

31 yaşındaki futbolcu Olcay Şahan, resmi sosyal medya hesabından Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı. Bordo mavili kulübe geldiği ilk günden bu yana Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdığını belirten Olcay, "Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan'ın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptı. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın..."

Trabzonspor'un 2017'nin Ocak ayında transfer ettiği Olcay, bordo mavili ekiple çıktığı 71 maçta 8 gol atıp 19 asist yaptı.

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Olcay Şahan'dan Trabzonspor'a veda
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