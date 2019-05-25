Ali Koç yönetiminde ilk fire

BUGÜN NELER OLDU

Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yöneticilerden Metin Şen istifa etti. Yönetim anlayışının, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanması olduğunu aktaran Metin Şen, "Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi gelecekte de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Bir başarısızlık varsa bu başarısızlıkta katkısı olanların bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Üzülerek görevimden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum" diye konuştu.