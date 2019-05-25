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yönetiminde ilk fire

, yönetim anlayışındaki farklılıklardan dolayı istifa etti

Giriş Tarihi: 25.5.2019
Ali Koç yönetiminde ilk fire
Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yöneticilerden Metin Şen istifa etti. Yönetim anlayışının, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanması olduğunu aktaran Metin Şen, "Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi gelecekte de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Bir başarısızlık varsa bu başarısızlıkta katkısı olanların bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Üzülerek görevimden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum" diye konuştu.
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Ali Koç yönetiminde ilk fire
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