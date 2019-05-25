Marcelo'dan transfer cevabı: "Yanlış anladınız, Lyon'dan ayrılmıyorum"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Kendi açıklamasında Lyon'dan ayrılacağını söyleyen Marcelo, bunun bir çeviri hatası olduğunu açıkladı ve ifadelerini düzelterek Lyon'dan ayrılmayacağını ifade etti.

Marcelo yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İngilizce-Fransızca farklılığı nedeniyle anlam karmaşası oluştu. Lyon'dan ayrıldığımı söylemedim. Şampiyonlar Ligi'ne ulaştığımız için mutlu olduğumu söyledim. Tekrar netleştireyim. Lyon'dan ayrılmıyorum."