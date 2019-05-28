Bursaspor ve BB Erzurumspor'un küme düşmeme talepleri için çarpıcı tespitler

Akhisar'ın ardından Süper Lig'e veda eden iki takım Erzurumspor ile Bursaspor oldu. Ancak bu gelişme yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay bu sezon küme düşmenin olmaması için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıklarken, Üneş, "Yeni başkan adayı (Nihat Özdemir) ile de bu konuyu görüştük. Önümüzdeki sene 4 düşsün sonra 3, 3 devam etsin" sözleriyle dikkat çekti.

Konuyu SABAH Spor yazarlarına sorduk. İşte yorumları...

Ömer ÜRÜNDÜL: Lehimize olur

Bir ara bu düşünceler ortaya çıkmış, dillendirilmiş ve masaya yatırılmıştı. Tabii ki şu anda küme düşen takımların konuyu bugüne çekme istekleri var. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar. Ancak işin özel bir yanı böyle bir şey olursa 21 takım olur ve bu da UEFA kurallarına uygun değil. Ben eskiden bugüne ligin 20 takım olmasını benimseyenlerdenim. Çünkü bizde sürekli olarak, teknik adamlar ve futbolcular, "Çok maç yapıyoruz yorulduk" diyor. Oysa Avrupa'nın üst düzey liglerinde tempo ve mücadele bizim çok üstümüzde. Ayrıca üç dört kulvarda yarışan futbolcular, milli takımlarına da gidiyor ve sezonda 60-70 maç oynuyorlar. Takım sayısının artıp da maç sayımızın artması bizim lehimize olur. Başakşehir buna bir örnek... Türkiye Kupası'ndan erken elendiler, Avrupa Kupası'na ön elemede veda ettiler, doğal olarak hemen hemen bütün sezonu tek kulvarda geçirdiler ama baktığımız zaman da fizik olarak bilhassa yıldız oyuncularda büyük düşüş yaşandı.

Bülent TİMURLENK: Mağdur edebiyatı!

VAR İtalya'da iki yıldır uygulanıyor. İspanya ile biz sezon başında başladık. Bu yeni teknolojinin kullanıldığı hiçbir ülkede küme düşen takımların böyle bir talepte bulunduğunu okumadım, duymadım. Futbol oyununda kaybeden her zaman kendini mağdur hisseder. Erzurumspor neden Mehmet Özdilek ile yola devam etmediğini, Bursaspor da yıllardır neden bu kadar kötü yönetildiğinin özeleştirisini yapmalı. Bu yüzden "Biz VAR mağduruyuz ligde kalalım" demek mantıklı değil. O zaman diğer 16 takım da tek tek mağduriyet raporlarını federasyona bildirsin bari. Erzurum ve Bursa'nın amacı iyi kadrolar kurup, yeniden Süper Lig'e dönmek olmalı. Sahada kaybedileni yönetim katındakiler garip taleplerle kazanamazlar.