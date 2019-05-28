Medipol Başakşehir'in Abdullah Avcı açıklaması Beşiktaş cephesinde böyle yorumlandı

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı için Başakşehir kulübü dün resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Kulübümüze yurt içinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklama, Beşiktaş cephesinde "Bu iş bedavaya olmaz demek istiyorlar anlaşılan. Hoca için bonservis istiyorlar" şeklinde değerlendirildi. Başkan Orman ve yönetimin teknik direktör konusunu hafta sonuna kadar çözüme kavuşturmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetim, yeni sezon transferlerine hocasız başlamak istemiyor.

ALTERNATİFLER KORKUT-YALÇIN!

Siyah-beyazlılar 1 numaralı hoca adayı olan Avcı için Başakşehir'in zorluk çıkarması halinde alternatiflere yönelecek. Acil olarak teknik direktör meselesini çözmek isteyen yönetim, ilk olarak Tayfun Korkut ile masaya oturacak. Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran genç teknik adam, Ekim ayından bu yana boşta. Diğer alternatif ise taraftarın sevgilisi durumunda olan Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Yalçın, Alanya ile sözleşme yenilemedi.