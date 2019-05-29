Diagne: Telafi etmek için birçok gol atacağım!

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve adı anonslanınca taraftarların ıslıkla tepki gösterdiği Mbaye Diagne, sosyal medyadan katılamama nedenini ikinci kez duyurdu. Ailevi nedenlerden dolayı katılamadığını
ve üzgün olduğunu belirten golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarlarımıza yazıyorum. Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü. Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum! Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle..."
FATİH TERİM'E 3 MAÇ CEZA ÇIKTI
Şampiyonun belli olduğu olaylı Galatasaray-Başakşehir maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç, yardımcısı Ümit Davala'ya ise 1 maç, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a da 1 maç men cezası
çıktı. Yapılan açıklamada, Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men edildiği ve 7 bin 800 TL para cezası verildiği; ihraç sonrası sahaya girmesinde ise disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı
kaydedildi. Ligdeki Sivas maçında takımın başında yer almayan İmparator, Aksihar ile oynanacak Süper Kupa'da ve yeni sezonun ilk karşılaşmasında cezalı olacak.
BÜTÇEDE +10.5 MİLYON EURO
Galatasaray'da 7 futbolcunun (Ndiaye, Onyekuru, Semih Kaya, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik) sözleşmesi sona erdi. 2018-19 sezonunda bu 7 isme yaklaşık 10.5 milyon Euro
ödeyen sarı-kırmızılı kulüp ciddi bir maaş yükünden kurtulmuş oldu. Mevcut kadroda sözleşmeleri devam eden 15 oyuncuya ise yeni sezonda ödenecek garanti para 30.7 milyon Euro.
2 milyon 950 bin Euro alan kaptan Selçuk İnan'ın imza atacağı yeni sözleşmede ücreti TL cinsinden ve daha düşük olacak.