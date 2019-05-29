Diagne: Telafi etmek için birçok gol atacağım!

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BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve adı anonslanınca taraftarların ıslıkla tepki gösterdiği Mbaye Diagne, sosyal medyadan katılamama nedenini ikinci kez duyurdu.ve üzgün olduğunu belirten golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarlarımıza yazıyorum. Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü.Şampiyonun belli olduğu olaylı Galatasaray-Başakşehir maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörüçıktı. Yapılan açıklamada, Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men edildiği ve 7 bin 800 TL para cezası verildiği; ihraç sonrası sahaya girmesinde isekaydedildi. Ligdeki Sivas maçında takımın başında yer almayan İmparator,Galatasaray'da 7 futbolcunun (Ndiaye, Onyekuru, Semih Kaya, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik) sözleşmesi sona erdi. 2018-19 sezonunda bu 7 isme yaklaşıködeyen sarı-kırmızılı kulüp ciddi bir maaş yükünden kurtulmuş oldu.2 milyon 950 bin Euro alan kaptan Selçuk İnan'ın imza atacağı yeni sözleşmede ücreti TL cinsinden ve daha düşük olacak.