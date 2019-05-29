Fenerbahçe’de forvete ikinci solak: Max Kruse

Fenerbahçe'de gelecek sezonun forvet rotasyonu netleşiyor. Sarı-lacivertliler, İran'ın İstiklal takımında görev yapan 2001 doğumlu Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı. Transfer için kulübüne 850 bin Euro ödenecek. Allahyar ile 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran tarihinde 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Vedat Muriç konusunda Ç. Rizespor ile F.Bahçe'nin aralarındaki anlaşmayı kağıda dökmesi bekleniyor. Kosovalı golcünün 3 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılacağı bildirildi. Vedat için önümüzdeki günlerde Rizespor ile F.Bahçe yöneticileri tekrar bir araya gelecek. Takas dahil tüm konular hallolduktan sonra imza atılacak. Son golcü transferi ise Max Kruse olacak. Bu sezon W. Bremen formasıyla 32 lig maçında 11 gol, 10 asist kaydeden Alman golcüye 2+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Kruse'nin Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.



BRAHİMİ'DE MUTLU SON YAKIN

Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi kanadından Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Ülkesi Cezayir basınında çıkan habere göre 29 yaşındaki sol kanat için masadaki en ciddi takım sarı-lacivertliler. Brahimi'nin teklife sıcak baktığı, İstanbul'u sevdiği ve ekonomik olarak en iyi şartların Fenerbahçe tarafından sunulduğu da haberde yer aldı. Brahimi bu sezon Porto formasıyla 49 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı.







ESKİ BAŞKAN METİN AŞIK VEFAT ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, dün yaşamını yitirdi. 1989-93 yılları arasında başkanlık yapan Aşık için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş, başsağlığı mesajı yayınladı. Merhum için yarın 14.30'da Dereağzı tesislerinde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.



2 SORU 2 CEVAP / Gürcan Bilgiç



1- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gece sosyal medyadan yayınladığı ve F.Bahçe'ye de göndermelerde bulunduğu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?



Fatih hoca neden ceza aldığını anlatmamış!

Fatih Terim koca bir sezonu 3 tane olayın içine sıkıştırıp kendini mağdur ilan etmiş. Hiç yakıştıramadım. 10 maç ceza aldığını söylüyor ama bu cezaları niye aldığından hiç bahsetmiyor. G.Saray kulübesinde sahadakinden daha çok sertlik yaşandı. 'Ne olursa olsun kazan' politikasıyla hareket ettiler ve bu aşamada karşılarına çıkan herkesi de düşman ilan etmekten çekinmediler. 34 haftalık performansı sadece hamasetle ifade etmek bütün payeyi tek kişinin üstüne almak demek. Yani kondisyoner, kaleci antrenörü çalışmamış, analizciler rakipleri incelememiş, futbolcular koşmamış, kaleci kurtarmamış veya santrfor atmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca G.Saray Teknik direktörü niye G.Saray'ın medya organlarından bu açıklamaları yapmıyor, bu da bana ilginç geldi.



2- Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Vedat Muriç, Edin Visca ve Kruse'nin isimleri konuşuluyor. Bu futbolcular, sarı-lacivertli ekipte beklentileri karşılar mı?



Transferde hedef doğru

Yeni ?bir yapılanma olacağı ve takıma kalite katacak oyunculara yöneleceği kesin. Dolasıyla geçen seneye damga vurmuş başarılı oyuncuların gündeme gelmesi ya da bu oyuncuların peşine düşülmesi de normal. Fenerbahçe için tek gerçek, alınacak oyuncuların 'tartışılan' olmaması. Herkes kabul etmeli ve performansına onay vermeli. Muriç de Visca da tabela değiştiren oyuncular ve şu an için iyi transferler olarak görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU