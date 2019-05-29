Gençlerbirliği'nde Rıza Çalımbay sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından tüm takımlar kadro değişikliği ve transfer çalışmalarına hızla başladı. Ligde sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş kulübüyle ismi konuşulan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı şimdilerde Ankara temsilcisi Gençlerbirliğiyle anılmaya başaldı.

Siyah-beyazlı kulüpten haber beklediği bilinen tecrübeli teknik adamın Gençlerbirliği'ye anlaşmaya çok yakın olduğu iddiaları bir anda gündeme düştü. Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'e tekrar geri dönen Gençlerbirliği'yle imza atması bekleniyor.

Öte yandan Okan Buruk ile yolları ayıran Çaykur Rizespor'dan da teklif aldığı bilinen deneyimli hocanın tercihini kırmızı-siyahlı Ankara ekibi yönünde kullanması bekleniyor.