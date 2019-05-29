Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gençlerbirliği'nde Rıza Çalımbay sesleri!

'nde sesleri!

Bir süredir ismi ile anılan 'ın yeni durağının hangi kulüp olacağı netlik kazanmaya başladı. Son olarak ’u çalıştıran tecrübeli teknik adamın isminin kulübüyle anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 20:58
Gençlerbirliği'nde Rıza Çalımbay sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından tüm takımlar kadro değişikliği ve transfer çalışmalarına hızla başladı. Ligde sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş kulübüyle ismi konuşulan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı şimdilerde Ankara temsilcisi Gençlerbirliğiyle anılmaya başaldı.

Siyah-beyazlı kulüpten haber beklediği bilinen tecrübeli teknik adamın Gençlerbirliği'ye anlaşmaya çok yakın olduğu iddiaları bir anda gündeme düştü. Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'e tekrar geri dönen Gençlerbirliği'yle imza atması bekleniyor.

Öte yandan Okan Buruk ile yolları ayıran Çaykur Rizespor'dan da teklif aldığı bilinen deneyimli hocanın tercihini kırmızı-siyahlı Ankara ekibi yönünde kullanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nde Rıza Çalımbay sesleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN