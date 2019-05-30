Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor’un transferde ilk forvet adayı Rachid Alioui

’un transferde ilk forvet adayı

; uzun süredir takip ettiği ve bonservisi elinde olan Faslı golcü ile görüşmelere başladı. Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Trabzonspor’un transferde ilk forvet adayı Rachid Alioui

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un forvet adaylarından ilki netleşti. Fırtına, Fransa'nın Nimes takımıyla sözleşmesi dolan ve bonservisi elinde olan Rachid Alioui ile temasa geçti.

Trabzonsporlu scoutların, 26 yaşındaki ve 186 cm boyunda olan Rachid'i Fransa'da birçok karşılaşmada tribünden izlediği ve bordo-mavili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.

Chelsea - Arsenal maçına o görüntü damga vurdu! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’un transferde ilk forvet adayı Rachid Alioui
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN