Fenerbahçe'den transfer bombası: Charles Aranguiz

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'yle ilgili Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Lacivertliler'in Bayer Leverkusen forması giyen Charles Aranguiz ile ilgilendiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:12Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 11:17
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını dört bir koldan yürütürken Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.