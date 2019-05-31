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'den transfer bombası:

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'yle ilgili Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Lacivertliler'in Bayer Leverkusen forması giyen ile ilgilendiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 11:17
Fenerbahçe'den transfer bombası: Charles Aranguiz

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını dört bir koldan yürütürken Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'den transfer bombası: Charles Aranguiz
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