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, Ankaragücü maçında yaşanan o anların görüntülerini paylaştı

'in son haftasında evinde 'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı başaran , sosyal medya hesabından taraftarların nefes kesen maçta yaşadığı heyecanı gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. "Gel Gör Bizi Aşk Neyledi - O Anlarda Koridorlar" ibaresiyle yapılan paylaşımda ekibinin 84. dakikada ile gole çevirdiği penaltının öncesi, VAR incelemesi ve sonrasına dair çarpıcı görüntüler yer alıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 19:54
Göztepe, Ankaragücü maçında yaşanan o anların görüntülerini paylaştı

Göztepe, ligin son haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligde kaldığı mücadelede yaşanan heyecana dair stadın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Deniz Kadah'ın gole çevirdiği penaltı atışından sonra sarı-kırmızılı taraftarların yaşadığı sevinç sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Göztepe Spor Kulübü, "Gel Gör Bizi Aşk Neyledi - O Anlarda Koridorlar" başlıklı bir video yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, son haftada final niteliği taşıyan MKE Ankaragücü mücadelesinin son dakikalarında stat koridorlarında büyük heyecan yaşayan Göztepe taraftarlarının güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

Paylaşılan videoda, maçın 81. dakikasında elle oynama pozisyonunun VAR kontrolü sırasında Göztepe taraftarlarının Bornova Stadı'nın koridorlarında yaşadığı heyecan yer aldı. VAR kontrolünün ardından hakem Cüneyt Çakır'ın penaltıya hükmetmesi ile penaltı atışı sırasında bazı sarı-kırmızılı taraftarların, atışa bakmayarak koridorlara girdiği görüldü. Deniz Kadah'ın verilen penaltıyı gole çevirmesiyle ise Göztepe taraftarları Bornova Stadı koridorlarını bayram yerine çevirdi.

Göztepe, o anların görüntülerini paylaştı

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Göztepe, Ankaragücü maçında yaşanan o anların görüntülerini paylaştı
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