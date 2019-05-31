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Son dakika: 'dan kötü haber

A 'ın Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Maçtan sonra hastaneye götürülen Cenk Tosun'un yapılan kontrollerin ardından aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 17:43
Son dakika: Cenk Tosun'dan kötü haber

A Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, EURO 2020 Elemelerinde yapacağımız kritik Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek. Kadrodaki diğer forvetlerimiz ise şöyle: Burak Yılmaz Enes Ünal Güven Yalçın Kenan Karaman...

DOĞRUDAN HASTANEYE GİTMİŞTİ

Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı. Oyundan çıktıktan sonra doğrudan hastaneye götürülen Cenk Tosun'un çekilen MR sonrası kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FRANSA VE İZLANDA MAÇLARINDA YOK

Cenk Tosun, UERO 2020 Elemeleri'nde oynayacağımız 8 Haziran'daki Türkiye-Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda-Türkiye maçlarında ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAKİ DİĞER FORVETLER

Şenol Güneş'in aday kadroya çağırdığı isimler arasında forvet oynayabilen diğer oyuncular ise şöyle: Burak Yılmaz Enes Ünal Güven Yalçın Kenan Karaman...

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Son dakika: Cenk Tosun'dan kötü haber
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