Son dakika transfer haberleri! Suat Kaya'ya yurt dışından teklif yağıyor!

Menemenspor'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon yapan ve Spor Toto 1. Lig'e yükselten Galatasaray'ın efsane isimlerinden Suat Kaya'ya yurt dışından transfer teklifler geldiği öğrenildi. İşte Teknik Direktör Suat Kaya'ya gelen teklifler ve Suat Hoca'nın transfer durumuyla ilgili açıklamaları...
Giriş Tarihi: 31.5.2019 14:44Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 14:50
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemenspor'u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör Suat Kaya'ya yurt dışından teklif yağdığı öğrenildi.