Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için 5 milyon Euro

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in pazarlığa 10 milyon Euro'dan başladığı ve henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

ZAM BEKLENİYOR

Bu transferin Fenerbahçe'nin rakamı artırması halinde daha ciddi bir seviyeye gelebileceği ve 7-8 milyon Euro bandında olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi. İrfan Can konusunda hem Ersun Yanal'ın hem de Emre'nin ısrarla yönetime öneride bulunduğu, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde fiyatı artırabileceği bildirildi. Şu an Milli Takım'da kampta bulunan oyuncunun dönüşünün ardından sürecin hızlanabileceği gelen bilgiler arasında.

BREZİLYA'DAN PATRİCK İDDİASI

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Internacional'de forma giyen Patrick'i istediğini yazdı. Bayer Leverkusen'den eski futbolcusu Aranguiz'i transfer etmek isteyen Internacional'in 26 yaşındaki Patrick'in ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'nin Patrick için 8 milyon Euro civarında bir teklif yapması gerektiği belirtildi.

BRAHİMİ FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Porto ile sözleşmesi biten Cezayirli orta saha Brahimi, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi geri çevirdi. Cezayir basını, sarı-lacivertlilerin Brahimi'ye 3 yıllık bir anlaşma sunduğunu ve bu sürede toplam 10 milyon pound'luk bir teklif yaptığını ancak 29 yaşındaki oyuncunun 12 milyon pound istediğini belirtmişti. Portekiz'in O Jogo gazetesi ise yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve Premier Lig'de oynamak istediğini yazdı.