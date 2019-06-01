Jimmy Durmaz Galatasaray’a gelir!

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığı için transfer dönemine eksi 3.3 milyon Euro bütçe ile giren ve FFP anlaşmasına takılmak istemeyen Galatasaray, bonservisi elinde olan bir oyuncuyla daha el sıkıştı. Sarı kırmızlılar, Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile anlaştı.

Türk pasaportlu İsveçli futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cimbom'un teklifine hiç düşünmeden "Evet" dedi. Bu transferin gerçekleşmesinde Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli yerli oyuncu sayısının azlığı ve Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı etkili oldu.

İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.