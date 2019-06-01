Son dakika: Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

Sevilla, Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kariyerinde Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal ve Real Madrid gibi önemli takımların formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu son olarak İspanya'da Extremadura takımında oynuyordu.

Jose Antonio Reyes'in vefat haberi herkesi büyük üzüntüye boğdu.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

1 Eylül 1983 yılında Sevilla'da doğan Jose Antonıo Reyes, kariyerine Sevilla'da başladı. Sevilla'daki başarılı performansıyla Arsenal'e transfer olan Reyes, buradan Arsenal'e oradan da Atletico Madrid'e transfer oldu. Tekrar yuvası Sevilla'ya geri dönen Reyes, Espanyol forması giydikten sonra Cordoba takımına oradan da Çin Ligi'ne transfer olmuştu.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray 2011 yılında, Ujfalusi ve Forlan'la beraber Reyes'in de adını, transfer görüşmelerine başlandı şeklinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş ancak sonuçlandıramamıştı.



