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  • Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası Reyes'i bu karelerle hatırlayacak

hayatını kaybetti... dünyası Reyes'i bu karelerle hatırlayacak

35 yaşındaki İspanyol futbolcu , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bir dönem kaptanlığını yaptığı eski kulübü tarafından, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" cümleleri ile duyurulan ölüm haberi dünya futbolunu yasa boğdu. Dünya futbolunun önemli yıldızları arasında kabul edilen Reyes, , , Sevilla ve gibi takımların formasını giymişti. Reyes'i geride bıraktığı bu karelerle hatırlayacağız...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 17:17
Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

35 yaşındaki İspanyol futbolcu , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bir dönem kaptanlığını yaptığı eski kulübü tarafından, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" cümleleri ile duyurulan ölüm haberi dünya futbolunu yasa boğdu. Dünya futbolunun önemli yıldızları arasında kabul edilen Reyes, , , Sevilla ve gibi takımların formasını giymişti. Reyes'i geride bıraktığı bu karelerle hatırlayacağız...

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

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Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

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