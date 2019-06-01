Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası Reyes'i bu karelerle hatırlayacak

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti... Futbol dünyası onu bu karelerle hatırlayacak

35 yaşındaki İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bir dönem kaptanlığını yaptığı eski kulübü Sevilla tarafından, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" cümleleri ile duyurulan ölüm haberi dünya futbolunu yasa boğdu. Dünya futbolunun önemli yıldızları arasında kabul edilen Reyes, Arsenal, Real Madrid, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımların formasını giymişti. Reyes'i geride bıraktığı bu karelerle hatırlayacağız...