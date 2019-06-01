TFF başkanını seçiyor! Nihat Özdemir tek aday

ÖZDEMİR'İN

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara JW Marriott Otel'de yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkanlık için 5 kişi adaylık başvurusunda bulundu.Özdemir, bugün kongreye tek aday olarak girecek.Nihat Özdemir'in yönetiminde şu isimlere yer vermesi bekleniyor: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Ali Düşmez, Selim Soydan, Hamit Altıntop, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Mustafa Çağlar, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Alkın Kalkavan. Öte yandan bu listede kendilerini yeterli şekilde temsil edecek isim bulunmadığını savunan Galatasaray yönetiminin ise Bahattin Demirbilek ya da Ali Dürüst isimlerini önerdiği iddia ediliyor.Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu profesyonel liglerinin tescil edildiğini açıkladı. Buna göre Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonuSüper Lig'den 1. Lig'e düşen takımlar;Süper Lig'e yükselen ekipler;Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımlar iseoldu. Böylece Erzurum ve Bursaspor'un küme düşme olmaması yönündeki başvuruları da reddedilmiş oldu.