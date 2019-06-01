TFF başkanını seçiyor! Nihat Özdemir tek aday

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara JW Marriott Otel'de yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkanlık için 5 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Ancak 60 olan gerekli imza yeterlilik sayısını toplayan tek isim Nihat Özdemir oldu.
Özdemir, bugün kongreye tek aday olarak girecek.
İŞTE ÖZDEMİR'İN LİSTESİ
Nihat Özdemir'in yönetiminde şu isimlere yer vermesi bekleniyor: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Ali Düşmez, Selim Soydan, Hamit Altıntop, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Mustafa Çağlar, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Alkın Kalkavan. Öte yandan bu listede kendilerini yeterli şekilde temsil edecek isim bulunmadığını savunan Galatasaray yönetiminin ise Bahattin Demirbilek ya da Ali Dürüst isimlerini önerdiği iddia ediliyor.
KÜME DÜŞME OLMASIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu profesyonel liglerinin tescil edildiğini açıkladı. Buna göre Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray,
Süper Lig'den 1. Lig'e düşen takımlar; Akhisar, BŞB Erzurum ve Bursaspor,
Süper Lig'e yükselen ekipler; Denizli, Gençlerbirliği ve Gazişehir,
Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımlar ise Keçiörengücü, Menemenspor ve Fatih Karagümrük
oldu. Böylece Erzurum ve Bursaspor'un küme düşme olmaması yönündeki başvuruları da reddedilmiş oldu.