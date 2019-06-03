Jose Antonio Reyes'e oğlundan yürek burkan veda

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İspanya'da geçirdiği trafik kazasında 35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in oğlu babasına duygusal bir veda mesajı yazdı. Oğul Jose Antonio Jr şu ifadeleri kullandı: "Bütün zamanımızı birlikte geçirmedik ama sadece sen ve ben birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyorduk. Gittiğin cennetten beni kollayacağını biliyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Seni seviyorum baba..."