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'e oğlundan yürek burkan veda

'in oğlu Jose Antonio Jr, trafik kazasında hayatını kaybeden babasına duygusal bir veda mesajı yazdı

Giriş Tarihi: 3.6.2019
Jose Antonio Reyes'e oğlundan yürek burkan veda
İspanya'da geçirdiği trafik kazasında 35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in oğlu babasına duygusal bir veda mesajı yazdı. Oğul Jose Antonio Jr şu ifadeleri kullandı: "Bu foto seninle geçirdiğim son zamana ait. Her zaman olduğu gibi bana öğütler verdin. Fakat bugün gittin ve gelmeyeceksin. Benim için çok zor bir gün baba. Bütün zamanımızı birlikte geçirmedik ama sadece sen ve ben birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyorduk. Gittiğin cennetten beni kollayacağını biliyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Seni seviyorum baba..."
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Jose Antonio Reyes'e oğlundan yürek burkan veda
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