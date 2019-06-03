Kieran Gibbs’te rakip Newcastle United

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Ali'yle rekabete girecek bir sol bek arayanHücumda etkili bir sol bek olan Gibbs, 36 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu içinAncak deneyimli oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Newcaste United'ın da talip olduğu iddia edildi.Fenerbahçe'de Slimani, Benzia, Ayew, Valbuena, Neustadter, İsmail, Şener ve Soldado'nun ardından yeni sözleşme teklifini reddeden Skrtel'e de gitti gözüyle bakılıyor. Volkan Demirel konusu belirsizliğini koruyor. Kulüple sözleşmesi bulunan Frey, Reyes ve Kameni'ye ise kulüp aranıyor.Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları esmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 2 yıl görev yaptığı Fenerbahçe'ye veda etti. Soldado "Teşekkürler" başlığıyla yayınladığı mesajdaifadelerini kullandı.Roberto Soldado Fenerbahçe'de 59 maçta 19 gol ve 11 asistle oynadı.