Kieran Gibbs’te rakip Newcastle United

Hasan Ali'yle rekabete girecek bir sol bek arayan Fenerbahçe, gözünü İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen 29 yaşındaki eski Arsenalli Kieran Gibbs'e çevirdi.
Hücumda etkili bir sol bek olan Gibbs, 36 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu için WBA'nın 3.5 milyon Euro istediği belirtildi.
Ancak deneyimli oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Newcaste United'ın da talip olduğu iddia edildi.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Fenerbahçe'de Slimani, Benzia, Ayew, Valbuena, Neustadter, İsmail, Şener ve Soldado'nun ardından yeni sözleşme teklifini reddeden Skrtel'e de gitti gözüyle bakılıyor. Volkan Demirel konusu belirsizliğini koruyor. Kulüple sözleşmesi bulunan Frey, Reyes ve Kameni'ye ise kulüp aranıyor.
BURAYA KADARMIŞ
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları esmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 2 yıl görev yaptığı Fenerbahçe'ye veda etti. Soldado "Teşekkürler" başlığıyla yayınladığı mesajda "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu"
ifadelerini kullandı.
Roberto Soldado Fenerbahçe'de 59 maçta 19 gol ve 11 asistle oynadı.