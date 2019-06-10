Şenol Güneş'ten İzlanda'da yaşanan olayla ilgili flaş açıklama

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı dün İzlanda'da, havaalanında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Büyük ülkeler küçük işlerle uğraşmaz. Bu küçük ülkelerin işidir." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Futbol; ırk, din ayırt etmeden insanları birleştiren bir şey. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. İzlanda için hep iyi izlenimlerim vardı ama artık yok. Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Havalimanında olan oldu. Gece saat 3-4 gibi geldik günün tamamını yorgun geçirdik. Normal. Yorgun çıkacağız. 50-60 sene önce bazı yapılanmalar vardı rakibi uyutmamak için. Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. UEFA kontrol etmeli."

İzlanda'da Emre Belözoğlu'na skandal hareket

Milli oyuncu İrfan Can Kahveci ise konuyla ilgili olarak, "Üzücü olaylar oldu ama biz her zaman sahanın içine konsantreyiz. O olaylarla yetkililer, büyüklerimiz ilgilenecektir. Biz motiveyiz, yarın da İzlanda'yı yeneceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı karşılaşma hakkında yaptığı değerlendirmede İzlanda'yı deplasmanda hiç yenemediklerine vurgu yaptı ve "Umarım yarın burada bir ilk olur. Onlar da iddialı, biz de iddialıyız. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim için önemli olan İzlanda maçı demiştik. Alacağımız 3 puan, EURO 2020 için alacağımız ilk anahtar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Salı günü oynanacak İzlanda maçı için dün Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti .

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki göstermişti.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi skandal olay