Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!

haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!

Yeni sezon öncesi ilk hamleyi Abdullah Avcı’yı takımın başına getirerek yapan ’ta haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sene Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesi ile birlikte kadroda birçok oyuncunun ayrılacak olması Beşiktaş takımının da bir nevi yeniden yapılanması anlamına geliyor. Takımı gençleştirme ve maaş çıtasını düşürme hedefinde olan yönetim ise birçok oyuncuyu gündeme aldı. Siyah beyazlı takım transfer de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 10.6.2019 11:43
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!

Yeni sezona daha genç ve dinamik bir takımla girecek olan 'ta yönetimin bir diğer hedefi ise maaş skalasını 40 milyon Euro civarına çekmek, bu sebepten dolayı yaşlı ve yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran ve ayıracak olan Beşiktaş'ta haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda kanat, stoper, bek ve forvet kısmına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Özellikle Abdullah Avcı takımın başına geldiği andan itibaren takviye istediği bölgeleri yönetime sunuyor. Beşiktaş'ta ilk hedef ise geçtiğimiz yıl Antalyaspor'da oldukça iyi bir performans sergileyip milli takıma kadar yükselen Nazım Sangare oldu. İşte Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ! KARTAL TRANSFERDE BOMBALARI PATLATIYOR!

Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ve transferler ile ilgili tüm detaylara haberin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN