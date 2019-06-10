Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!

Yeni sezona daha genç ve dinamik bir takımla girecek olan Beşiktaş'ta yönetimin bir diğer hedefi ise maaş skalasını 40 milyon Euro civarına çekmek, bu sebepten dolayı yaşlı ve yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran ve ayıracak olan Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda kanat, stoper, bek ve forvet kısmına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Özellikle Abdullah Avcı takımın başına geldiği andan itibaren takviye istediği bölgeleri yönetime sunuyor. Beşiktaş'ta ilk hedef ise geçtiğimiz yıl Antalyaspor'da oldukça iyi bir performans sergileyip milli takıma kadar yükselen Nazım Sangare oldu. İşte Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ! KARTAL TRANSFERDE BOMBALARI PATLATIYOR!

Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ve transferler ile ilgili tüm detaylara haberin içeriğinden ulaşabilirsiniz…