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'den şok tepki! - Türkiye maçını...

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemleri H Grubu'nda oynanacak -Türkiye karşılaşmasını pazar günü Keflavik Havalimanı'nda yaşanan olayı protesto amacıyla şeref tribününde izlememe kararı aldı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 20:48
TFF'den şok tepki! İzlanda - Türkiye maçını...

Fanatik'in haberine göre TFF yetkilileri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İzlandad ile oynayacağı maçı, Keflavik Havalimanı'nda yaşanan olayı protesto etmek amacıyla şeref tribününde izlemeyecekler.

Konya'dan özel uçakla havalimanına gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi ve milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı aranmasıyla ortaya çıkan skandal üzerine TFF bu kararla İzlanda'yı protesto etme kararı aldı.

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TFF'den şok tepki! İzlanda - Türkiye maçını...
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