Fırçacı Corentin Siamang: En büyük Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu sırada bir kişi tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçası uzatmış, bu durum büyük tepki görmüştü. Yaşananların ardından bu şahsın Belçika vatandaşı, isminin de Corentin Siamang olduğu öğrenilmişti. Belçika'da yaşayan Türkler, Siamang'ı buldu. Üzerine Türkiye forması giyen Siamang, özür diledi vededi.İzlanda'nın orta saha oyuncusu Emil Hallfredsson karşılaşma sonunda Emre Belözoğlu'na uzatılan fırçayla ilgili şöyle konuştu: "Fırçalar için iyi bir pazarlama hamlesi oldu. Ayrıca tüm ülkenin dikkatinin bu maça çevrilmesine yol açtı. Buna ihtiyacımız vardı. Bu olay sonrası tribünler tamamen doldu."