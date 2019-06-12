Galatasaray'da Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezon başında 800 bin Euro bedelle Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru ligde 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu. 33. haftada oynanan ve şampiyonu belirleyen Medipol Başakşehir maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Onyekuru, adını kulüp tarihine yazdırmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken Galatasaray ile Everton arasında gerçekleştirilen görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.