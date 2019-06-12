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'da transferinde flaş gelişme

Geride bıraktığımız sezonda ligde çıktığı 31 maçta 14 gol atıp 5 asist yapan ve 'ın şampiyon olmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Nijeryalı oyuncu 'nun gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giymesi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın ile gerçekleştirdiği görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 20:44
Galatasaray'da Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan 'da, sezon başında 800 bin Euro bedelle 'dan kiralanan ligde 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu. 33. haftada oynanan ve şampiyonu belirleyen Medipol Başakşehir maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Onyekuru, adını kulüp tarihine yazdırmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken Galatasaray ile Everton arasında gerçekleştirilen görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme
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