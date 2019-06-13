Fenerbahçe'nin Aleksandar Kolarov transferi Ersun Yanal'ı sevindirdi

Fenerbahçe Roma'nın sol beki Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona ulaştı. Hem 33 yaşındaki Sırp oyuncu hem de İtalyan kulübü ile tüm pürüzler giderildi ve prensipte anlaşma sağlandı. Bu transferi bizzat isteyen teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimden gelen, "İşlem tamam" haberiyle büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının sevincini yakın çevresiyle paylaşırken şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:



Roma'da yıllık net 3.7 milyon Euro kazanan Kolarov'a F.Bahçe'nin 2.8 milyon Euro'dan 2 yıllık imza attıracağı iddia edildi. 2017-18 sezonunda Manchester City'den Roma'ya giden Aleksandar Kolarov, İtalyan ekibinde 90 maçta 12 gol-15 asistle oynadı. 33 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi vardı.

SERİE A'DA 33 MAÇTA 8 GOL

"Fenerbahçe için çok büyük kazanç oldu. Hem sol bekte hem de sol stoperde oynatabileceğim bir isim. Ayrıca duran toplarda da takıma büyük katkı verecek. Bir şanssızlık olmaz, bir sakatlık yaşanmazsa bu sezon herkes Kolarov'u konuşur." Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Kolarov geçen sezon Roma formasıyla Serie A'da 33 maça çıkarken 8 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

TOPAL: KIMSEYE 'BENI ALIN' DEMEM

ANTALYASPOR ile oynanan Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Fenerbahçe taraftarının protestosuyla karşılaşan Mehmet Topal, Beşiktaş'a haber gönderip "Beni alın" dediği şeklindeki iddiaları yalanladı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var. Hiçbir kulübe beni alın demem. Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusuyum ve kulübe hizmet etmekten mutluyum" dedi. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Topal, geçen sezon 33 maçta görev yaptı. 3 gol, 3 asistle takıma katkı verdi.