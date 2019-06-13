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! Ersun Yanal'ın sevinci

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler genç yeteneği Eljif Elmas'ın transferi için Atletico Madrid'in yetkilileri İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 'un transferi en çok Ersun Yanal'ı sevindirdi. Bu arada Sırp yıldızın maliyeti de belli oldu. İşte Fenerbahçe'den son dakika ...

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 09:44
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Ersun Yanal'ın Kolarov sevinci

ATLETİCO MADRİD, ELJİF ELMAS İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid, 'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a geliyor.

Madridli yetkililer, sarı-lacivertlilerin kapısını 14 milyon Euro ile çalacak ama Fenerbahçe, Eljif Elmas için daha büyük beklentiler içerisinde. konusunda UEFA'dan gelecek kararı bekleyen sarı lacivertliler, futbolcu alabilmek için kaynak arayışını da sürdürüyor. İspanyollar fiyatı biraz daha arttırırsa taraflar prensip anlaşmasına varacak.

İtalyan ve İngiliz ekiplerinin de göz hapsindeki Makedon orta saha, La Liga'da oynamak istediği için A. Madrid'e sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 2017 yılında 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer etmişti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Ersun Yanal'ın Kolarov sevinci
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