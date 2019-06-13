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Son dakika transfer haberleri! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla anlaşmak üzere...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan , önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olmasından dolayı transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Sarı kırmızılı takımla ilgili son dakika haberleri ise gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen seviyeden uzak olan Mbiaye Diagne’nin yerine Şampiyonlar Ligi seviyesinde yıldız bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray’da flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü yıldız ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray’da ilk görüşmeler olumlu geçti.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 11:26
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla anlaşmak üzere...

MBAYE DIAGNE TRANSFER HABERİ

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan , transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile girdi. Finansal Fair Play'e takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün imdadına menajer William D'Avila yetişti. Performansı hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılıların masasına ilk teklif geldi.

İşte perde arkasında yaşananlar...

KASIMPAŞA'YA ÖDENEN RAKAMIN AYNISI

Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya bir süre önce Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'yi satması için yetki vermişti.

Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer, golcü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi. Devre arasında Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödeyen Galatasaray ise, "Diagne için 15 milyon istiyoruz" cevabını verdi.

Yıldız futbolcu için pazarlıklar başlarken, Diagne'nin Suudi Arabistan'a satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TOP ARTIK GALATASARAY YÖNETİMİNDE

Son dönemde Galatasaray'ın transferlerinde aktif rol oynayan William D'Avila, oyuncusu Onyekuru'yu sarı- kırmızılı kulübe getirmiş ve Belhanda'nın da menajerliğini almıştı. Diagne için aracı olan D'Avila, Suudi Arabistan'dan 13 milyon Euro'luk teklif getirdi ve topu yönetime attı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla anlaşmak üzere...
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