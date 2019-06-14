Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Şener Özbayraklı Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

GALATASARAY'IN EVER BANEGA TRANSFERİNDE 1 MİLYON EURO'LUK FARK

Devre arası kadroya katılan stoper Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, Diagne'yi olursa 15, en düşük ise 13 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8 milyon Euro bonservis harcama fırsatı yakalayacak sarı-kırmızılı kulüp bu parayı Sevilla'dan Ever Banega ile Rizespor'dan Vedat Muriç'e ayırmaya karar verdi. Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro'luk teklifini yapan G.Saraylı yetkililer, geçen salı günü Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi ve taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti.