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! 'ı neden reddettiğini açıkladı

'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. haberine göre; Galatasaray Ever Banega'yı kadrosuna katmak üzere... ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılı takımla anlaşan ise 'tan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı. İşte Son dakika ...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:35
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Şener Özbayraklı Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

GALATASARAY'IN EVER BANEGA TRANSFERİNDE 1 MİLYON EURO'LUK FARK

Devre arası kadroya katılan stoper Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, Diagne'yi olursa 15, en düşük ise 13 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8 milyon Euro bonservis harcama fırsatı yakalayacak sarı-kırmızılı kulüp bu parayı Sevilla'dan Ever Banega ile Rizespor'dan Vedat Muriç'e ayırmaya karar verdi. Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro'luk teklifini yapan G.Saraylı yetkililer, geçen salı günü Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi ve taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Şener Özbayraklı Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı
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