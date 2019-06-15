Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında Aleksandar Kolarov buluşması

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı. Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

TÜM UNSURLAR BİR ARADA LOCADA

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı.



Fotoğraf: Mustafa Nacar

Ağabey İstanbul'da, peki kardeş Kolarov ne zaman gelecek?

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

FENERBAHÇE, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.



Nikola Kolarov, menajerlik şirketi sahibi Fali Ramadani ile birlikte maç bitmeden salondan ayrıldı.

TEKLİF GELİR GELMEZ OBRADOVİC'İ ARADI

Kolarov'un transfer sürecindeki bir başka önemli detayı yine SABAH açıklıyor

Fenerbahçe-Kolarov flörtü SABAH'ın özel fotoğraflarıyla gün yüzüne çıkarken, önemli bir detay da öğrenildi. Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi. Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi. Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi.

BASKETBOLU SEVİYOR, OBRA'YI İDOL GÖRÜYOR

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını izleyen Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov'un da maç öncesinde Zeljko Obradovic ile bir araya geldiği ve kendisine başarı dilediği öğrenildi. Kolarov'un basketbol maçı izlemeyi çok sevdiği, Obradovic'i ise idolü olarak tanımladığı ifade edildi. Ayrıca oyuncunun daha önce de kendi kariyeriyle ilgili Obra'ya danıştığı gelen bilgiler arasında.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ROMA'DA NE YAPTI?

33 - Seri A

8 - Şampiyonlar Ligi

2 - İtalya Kupası

9 gol

2 asist

2 SORU 2 CEVAP / BÜLENT TİMURLENK

1.Kolarov'u nasıl anlatırsınız?

Kolarov son 10 yılın en kaliteli sol beklerinden… Müthiş bir kariyere sahip ve birden fazla mevkide oynama avantajıyla çalıştığı teknik adamları için her zaman joker oyuncu durumunda. Yetenekleri kadar sahadaki duruşu ile de kaptanlık pazu bandını gözünüzü kırpmadan verebileceğiniz bir isim. Kısaca, lider oyuncu… Eski bir Lazio futbolcusu olduğundan Roma'ya imza attığında şehirde ortalık ayağa kalkmış ve Roma taraftarı bu transferi protesto etmişti. Ama Kolarov "Sahada konuşacağım" dedi ve dediğini yaptı. Savunmada oynayan bir oyuncunun sezonu 9 golle kapatması bile onu anlatmaya yeter. Çok iyi frikik kullanır, sol kanatta oynadığında ters kanattan gelen toplara ceza sahası dışından çok iyi şutlar atar.

2.Fenerbahçe'de neler yapar?

Hasan Ali için transfer söylentileri var. Eğer sol stoper olarak transfer ediliyorsa oyuncunun hücuma verdiği katkıdan feragat etmiş olacak. Fenerbahçe'de oyun liderliğini yüklenebilecek tecrübeye sahip ve düzgün ayağıyla da orta saha oyuncularını rahatlatabilecek pas becerisine sahip. Travmatik bir sezonun ardından böyle kariyerli bir futbolcuyu kadroya katmak taraftarı da havaya sokar. İnter'in teknik direktörlüğüne gelen Conte'nin de Kolarov'u istediği geçen hafta İtalya medyasında yer almıştı. Fenerbahçe imza attırmayı başarırsa Türk futbolu son dönemlerin en karizmatik savunma oyuncularından birisiyle tanışmış olur.