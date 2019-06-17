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İşte 'ın için yaptığı son teklif

'in bonservis bedelinin makul seviyeler inmesi yönünde yaptığı açıklamanın ardından 10 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya inerken Muriç'in transferi için yoğun çaba harcayan ise Karadeniz ekibine son olarak 3,5 milyon Euro'luk bir teklifle gitti.

Giriş Tarihi: 17.6.2019
İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç için yaptığı son teklif

Diagne'yi satmaya hazırlanan Galatasaray'da Rizespor'un forveti Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarıkırmızılı kulüp, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.

Kosovalı golcü de Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ancak Rizespor 7 milyon Euro'dan aşağı inmedi. Rizespor'un inadı üzerine sarı- kırmızılı kulüp teklif ettiği bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak revize etti.

Galatasaray Kosovalı golcünün bir sonraki satışından pay ve kiralık oyuncu vermeyi de Karadeniz ekibine iletip beklemeye geçti.

Muslera ülkesine dönecek!

GALATASARAY'IN tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. 33 yaşındaki file bekçisi futbolu başladığı yerde, ülkesi Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımında bırakmak istediğini belirtti. Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki başarılı eldiven, "Zamanın bize ne göstereceğini bilemeyiz ama kariyerimi benim için her şeyin başladığı Montevideo Wanderers'ta bitirmek istediğimi hep söylemiştim. Fakat Nacional'de oynamak da benim için bir rüyaydı" diye konuştu.

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İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç için yaptığı son teklif
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